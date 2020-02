Ich habe ein paar Zeitungen durchgelesen; eigentlich das Übliche. Neben der Politik und Sport die „täglichen Einzelfälle“, obwohl über die ja nicht mehr so häufig berichtet wird, aber trotzdem. Ein „Umarmungs- Diebstahl“, Einbrüche, Raubüberfälle, junger Mann von mehreren Männern spitalsreif geprügelt, einfach so. Ein paar andere Gewaltdelikte. Wie gesagt; das Übliche. Und eines zieht sich wie ein roter Faden durch die Berichte: „Dunkelhäutig“, „südländisches Aussehen“, „schlechtes Deutsch“, „ausländischer Akzent“. Für alle Fälle gilt das natürlich nicht. Und dann kann man noch lesen, dass im Vorjahr die Straftaten wieder gestiegen und die Aufklärungsquote gesunken ist. Es heißt: „Bundesweit gab es 487.672 angezeigte Verbrechen – um rund 14.690 mehr als 2018“. Und dass viele Tatverdächtige sich noch in einem laufenden Asylverfahren befinden. Und dass, wie man lesen kann, 72 Dschihad- Rückkehrer in Österreich bekannt sind, (das heißt, es können auch mehr sein!) löst auch mehr Unverständnis und Kopfschütteln aus als Zustimmung oder gar Begeisterung. Warum sind die wieder hier, dürfen die wieder hier sein? Wir schreien wegen angeblicher oder tatsächlicher Hetzer – und umsorgen zurückgekehrte oder zurückgeholte IS- Schergen; wie erbärmlich.

Und nach der geistigen Aufnahme der Zeitungsartikel dachte ich so bei mir: Eigentlich wäre es schon hoch an der Zeit, dass sich die Regierung (von den letzten Regierungen kann man das nicht mehr verlangen) endlich einmal hochoffiziell bei der Bevölkerung entschuldigt. Dafür entschuldigt, dass die Bürger und Steuerzahler bestohlen, betrogen, ausgeraubt, verprügelt, halb tot geschlagen und schlimmstenfalls umgebracht werden. Weil „der Staat“ seiner Verpflichtung, seine Bürger zu beschützen, nicht mehr bzw. nur mehr eingeschränkt nachkommt. Es ist schon klar, dass der Staat nicht alle Verbrechen verhindern kann, bevor sie passieren. Bei sehr vielen wäre das aber sehr wohl möglich, z. B. durch Abschiebung nach der ersten Straftat, wie es von der Politik auch oft versprochen wurde. Wenn ausländischen Straftätern aber die Möglichkeit geboten wird, zu Wiederholungs- oder gar Serientätern zu werden, dann ist der Staat dafür verantwortlich und die Opfer dieser Straftäter hätten sich zumindest eine Entschuldigung des Staates für sein Versagen bezüglich Sicherheit verdient – zumindest die Opfer von Wiederholungstätern. Aber anscheinend interessiert den Staat die Sicherheit seiner Bürger nicht mehr.

Und dann war in den Medien auch zu lesen, dass Großbritannien nach dem erfolgten Brexit bei der Einwanderung hart durchgreifen will. Ein Teil der in Großbritannien lebenden Ausländer, die schon straffällig wurden, bekommen keine Aufenthaltsgenehmigung mehr, müssen also das Land verlassen. Die Briten werden auch ein neues Einwanderungssystem einführen, welches auf einem Punktesystem basiert und mit dem die Zuwanderung gesenkt werden soll. Auf diese Art wollen sie nur mehr die „besten Talente“ ins Land lassen bzw. holen. Sie haben sich mit dem Brexit wieder ihre Souveränität und die Kontrolle über ihre Grenzen zurück geholt. Sie dürfen jetzt wieder machen, was sie für gut befinden. Die Briten sind zu beneiden.